Підгрушна розповіла про лесбіянок в біатлоні

Прославлена ​​українська біатлоністка Олена Підгрушна знає про випадки одностатевої любові в світовому біатлоні, але в збірній України подібних відносин ні у кого немає.

"У біатлоні є лесбіянки, але не у нас. В Україні немає. Про всіх не знаю, але є команди, де є дівчата, по-моєму, навіть хлопці є. Не знаю, як їм живеться, я не була в їх шкурі. Немає допінг-контролю за визначенням сексуальної приналежності", - заявила спортсменка в інтерв'ю Youtube-каналі "Отдушівдушу".

Новини У збірної України з біатлону повідомили про несподіване рішення капітана команди

Нагадаємо, що напередодні краща біатлоністка України Юлія Джима заявила, що завершує кар'єру. Пізніше спортсменка дала розгорнутий коментар, де не підтвердила, але і не спростувала ці слова.