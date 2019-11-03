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3 листопада • оновлено в 16:43
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Перукаря Роналду жорстоко зарізали в готелі

2.4т Читати матеріал російською

В одному з готелів швейцарського міста Цюріх знайдений мертвим перукар зоряного нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду на ім'я Рікардо Маркес Феррейра.

Його тіло було виявлено покоївки готелю в суботу, другого листопада.

Коли співробітниця готелю прийшла прибирати номера, то на ліжку вона і виявила залитий кров'ю труп, повідомляє Євроспорт з посиланням на Mundo Deportivo. На тілі є ознаки ножових поранень. У номері пахло алкоголем.

Поліція ініціювала розслідування події і вже з'ясовує обставини загибелі Феррейри.

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