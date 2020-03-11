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11 березня • оновлено в 13:21
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Перша або друга? Бех-Романчук порадувала фанатів спокусливими фото

2.2т
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Знаменита українська легкоатлетка, яка виступає в стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук порадувала численних підписників Instagram новими сексуальними фотографіями.

Наша спортсменка побувала на щорічній церемонії "Герої спортивного року-2019", де претендувала на перемогу в номінації "Сенсація року".

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

"Кілька фотографій з прекрасного вечора. Яка з них вам більше подобається? Перша або друга?" – запитала своїх фанатів Бех-Романчук.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам зробити цей дійсно складний вибір і помилуватися цими та іншими знімками нашої чемпіонки.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла турнір серії World Athletics Indoor Tour зі стрибків у довжину, який пройшов у французькому Льєвані.

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Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Особа
Марина Бех-Романчук
Місце
Україна Київ
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