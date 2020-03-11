Перша або друга? Бех-Романчук порадувала фанатів спокусливими фото

Знаменита українська легкоатлетка, яка виступає в стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук порадувала численних підписників Instagram новими сексуальними фотографіями.
Наша спортсменка побувала на щорічній церемонії "Герої спортивного року-2019", де претендувала на перемогу в номінації "Сенсація року".
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
"Кілька фотографій з прекрасного вечора. Яка з них вам більше подобається? Перша або друга?" – запитала своїх фанатів Бех-Романчук.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам зробити цей дійсно складний вибір і помилуватися цими та іншими знімками нашої чемпіонки.
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Марина Бех-Романчук
@marynabekh
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла турнір серії World Athletics Indoor Tour зі стрибків у довжину, який пройшов у французькому Льєвані.
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