Переможниць крупного турніру нагородили секс-іграшками - фотофакт

Першість зі сквошу, що відбулася в Іспанії, закінчилася скандалом і розмовами про сексизм після того, як жінкам-учасницям як призи вручили секс-іграшки, воскові смужки й електричні пилки для ніг.

За інформацією BBC, дівчата відіслали "сувеніри" в місцеву Федерацію сквошу, подавши відповідну скаргу. У підсумку, керівник клубу зі сквошу в місті Ов'єдо, який організовував захід, написав заяву на звільнення.

Фото: BBC

Фото: BBC

Як розповіла одна з переможниць чемпіонату Елізабет Садо, дівчата задоволені тим, що іспанці заговорили про сексизм у спорті. Вони також висловили надію на те, що цей скандал зможе вплинути на низку законів в Іспанії і становище жінок у країні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чемпіон світу з баскетболу за допомогою накладного пеніса обдурив допінг-офіцерів напередодні Олімпіади-2004.

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