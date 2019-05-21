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Переможниць крупного турніру нагородили секс-іграшками - фотофакт

10.7тЧитати матеріал російською

Першість зі сквошу, що відбулася в Іспанії, закінчилася скандалом і розмовами про сексизм після того, як жінкам-учасницям як призи вручили секс-іграшки, воскові смужки й електричні пилки для ніг.

За інформацією BBC, дівчата відіслали "сувеніри" в місцеву Федерацію сквошу, подавши відповідну скаргу. У підсумку, керівник клубу зі сквошу в місті Ов'єдо, який організовував захід, написав заяву на звільнення.

Переможниць крупного турніру нагородили секс-іграшками - фотофакт

Фото: BBC

Переможниць крупного турніру нагородили секс-іграшками - фотофакт

Фото: BBC

Як розповіла одна з переможниць чемпіонату Елізабет Садо, дівчата задоволені тим, що іспанці заговорили про сексизм у спорті. Вони також висловили надію на те, що цей скандал зможе вплинути на низку законів в Іспанії і становище жінок у країні.

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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
без флага украины не обошлось
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Plotnikov Alex, Ты когда последний раз был трезвым,долбоёб боярный :-))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Plotnikov Alex, помойная шавка готова гавкать по любому сигналу хозяина! Да, шакал расейский?
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