Знаменита дівчина-боєць жіночого найлегшого дивізіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Пейдж ВанЗант вразила своїх шанувальників домашнiм оголенням.

Після знімка, на якому Пейдж на карантині тренується разом зі своїм хлопцем голою, дівчина виклала нові фото в стилі "ню". У кадрі американка зображена оголеною на кухні і на балконі.

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Нагадаємо, що 26-річна Пейдж, яка кілька років тому зробила операцію зі збільшення грудей, володіє негласним титулом найкрасивішої спортсменкою UFC. Крім того, її визнали найсексуальнішою дівчиною-бійцем сучасності.

У серпні минулого року Пейдж знялася для знаменитого журналу Sports Illustrated.

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