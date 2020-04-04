Головна Новини
4 квітня • оновлено в 13:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Пейдж ВанЗант з UFC повністю роздяглася на карантині

4.7т
Читати матеріал російською

Знаменита дівчина-боєць жіночого найлегшого дивізіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Пейдж ВанЗант вразила своїх шанувальників домашнiм оголенням.

Після знімка, на якому Пейдж на карантині тренується разом зі своїм хлопцем голою, дівчина виклала нові фото в стилі "ню". У кадрі американка зображена оголеною на кухні і на балконі.

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Нагадаємо, що 26-річна Пейдж, яка кілька років тому зробила операцію зі збільшення грудей, володіє негласним титулом найкрасивішої спортсменкою UFC. Крім того, її визнали найсексуальнішою дівчиною-бійцем сучасності.

У серпні минулого року Пейдж знялася для знаменитого журналу Sports Illustrated.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Особа
Пейдж ВанЗант
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
8
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку
О приостановке чемпионата Беларуси будет объявлено до 10 апреля
1.96 Сделать ставку
Swole Patrol
VS
MIBR
Победа MIBR
1.65 Сделать ставку
100 Thieves
VS
FURIA
Победа 100 Thieves
1.60 Сделать ставку