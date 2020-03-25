Головна Новини
25 березня • оновлено в 16:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні

760
Читати матеріал російською

У світі спостерігається серйозна епідемія коронавируса COVID-19. У благополучних країнах Європи медицина зіткнулася з небаченими до цього викликами й не завжди справляється з ними.

На жаль, в Україні ситуація ускладнена ще й іншими соціально-економічними проблемами. Подолати епідемію й стати сильніше після економічної рецесії Україна зможе тільки спільними зусиллями державних органів влади, соціально-відповідального бізнесу та суспільства.

Торгова марка Parimatch не може залишатися осторонь від боротьби з епідемією COVID-19. Тому спільно з міжнародним благодійним фондом PM Foundation буде виділено 10 млн грн. для потреб українських медичних установ. Підтримку отримають 13 опорних лікарень в Києві, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Саме вони поряд з іншими сьогодні на передовій боротьби з епідемією і їм важлива увага соціально-відповідального бізнесу.

Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні

Допомога буде надана за двома основними напрямками. Перший - засоби індивідуального захисту медичного персоналу (антисептики, захисні маски, респіратори, костюми тощо.). Другий — медичне обладнання, серед якого апарати штучної вентиляції легень, гостру нестачу яких відчуває українська медицина.

Parimatch понад двадцять років підтримує український спорт і займається популяризацією здорового способу життя. Здоров'я нації — це інвестиції в майбутнє України, її успіхи на спортивній арені.

"Сьогодні весь світ об’єднався навколо вирішення глобальної проблеми — COVID-19. Тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти вірус. Допомогти лікарям і створити умови для лікування наших громадян — наш прямий обов'язок", — прокоментував представник Parimatch в Україні Вадим Місюра.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Liquid
VS
Nigma
Победа Nigma с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
PSG.LGD
VS
Vici Gaming
Победа PSG.LGD с форой в +1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Chaos
VS
MIBR
Победа Chaos
2,48 Сделать ставку
Cloud9
VS
Orgless
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,35 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Победа HAVU
2,15 Сделать ставку
North
VS
Complexity
Победа Complexity
1.75 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
1.95 Сделать ставку
Шевченко будет тренером сборной Украины на Евро-2021
1.15 Сделать ставку
Финальная серия плей-офф НБА сезона 2019/20 будет завершена до 1 сентября 2020 года
3.50 Сделать ставку
Турниры серии ATP или WTA возобновятся до 7 июня 2020 года
4.55 Сделать ставку