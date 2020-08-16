Папараці зловили на пляжі дружину Роналду в бікіні й без макіяжу

Максим Іншаков Роздягальня 10:58, 16.08.2020 Оновлено: 11:09, 16.08.2020

Після сенсаційного вильоту "Ювентуса" з Ліги чемпіонів лідер туринців Кріштіану Роналду разом із родиною вирушив відпочивати на Лазурний берег Франції.

Футболіста з дружиною Джорджиною Родрігес зняли папараці, коли пара займалася пірнанням неподалік від Сен-Тропе. Фотографи відобразили дівчину без всякого макіяжу в чорному відвертому купальнику.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду
EliotPress / MEGA
Джорджина Родрігес у бікіні
EliotPress / MEGA
Джорджина Родрігес піднімається на яхту
EliotPress / MEGA
Джорджина Родрігес готується пірнати
EliotPress / MEGA
Джорджина Родрігес у масці
EliotPress / MEGA
Джорджина Родрігес засмагає разом із Роналду
EliotPress / MEGA
Джорджина Родрігес
EliotPress / MEGA
Джорджина Родрігес надягає маску для пірнання
EliotPress / MEGA

Нагадаємо, що Кріш познайомився з іспанкою в магазині Gucci в 2016 році. Там вона працювала продавцем-консультантом. У 2017-му вона народила йому дочку Алану Мартіну. Разом із Джорджиною Роналду виховує своїх трьох дітей від сурогатних матерів.

21 листопада минулого року Кріштіану і Родрігес, за версією ЗМІ, потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес вийшла розвішувати білизну в одних трусах, показавши шанувальникам ідеальні сідниці, а недавно красуня опублікувала лiтнiй знімок у леопардовому купальнику.

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