Папараці зловили на пляжі дружину Роналду в бікіні й без макіяжу

Після сенсаційного вильоту "Ювентуса" з Ліги чемпіонів лідер туринців Кріштіану Роналду разом із родиною вирушив відпочивати на Лазурний берег Франції.

Футболіста з дружиною Джорджиною Родрігес зняли папараці, коли пара займалася пірнанням неподалік від Сен-Тропе. Фотографи відобразили дівчину без всякого макіяжу в чорному відвертому купальнику.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду EliotPress / MEGA

Джорджина Родрігес у бікіні EliotPress / MEGA

Джорджина Родрігес піднімається на яхту EliotPress / MEGA

Джорджина Родрігес готується пірнати EliotPress / MEGA

Джорджина Родрігес у масці EliotPress / MEGA

Джорджина Родрігес засмагає разом із Роналду EliotPress / MEGA

Джорджина Родрігес EliotPress / MEGA

Джорджина Родрігес надягає маску для пірнання EliotPress / MEGA

Нагадаємо, що Кріш познайомився з іспанкою в магазині Gucci в 2016 році. Там вона працювала продавцем-консультантом. У 2017-му вона народила йому дочку Алану Мартіну. Разом із Джорджиною Роналду виховує своїх трьох дітей від сурогатних матерів.

21 листопада минулого року Кріштіану і Родрігес, за версією ЗМІ, потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігес вийшла розвішувати білизну в одних трусах, показавши шанувальникам ідеальні сідниці, а недавно красуня опублікувала лiтнiй знімок у леопардовому купальнику.