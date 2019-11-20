"Оце так груди": українська чемпіонка влаштувала відверту провокацію в Instagram

Прославлена українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала свою численну армію шанувальників черговим гарячим фото.

У себе в Instagram 24-річна уродженка Хмельниччини виклала провокаційний знімок, де головний акцент зроблений на її значному бюсті.

Фоловери спортсменки не змогли стриматися, заваливши дівчину в коментарях захопленими коментарями.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою чудовою співвітчизницею.

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Новини Роздягнена українська чемпіонка вразила мережу гарячим відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні цього року Марина посіла друге місце на етапі знаменитої "Діамантової ліги", який пройшов у Досі, Катар.

До цього Бех-Романчук на початку жовтня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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