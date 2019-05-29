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/роздягальня

"Оце так ананаси!" Чемпіонка з РФ зняла ліфчик на пляжі

4.9тЧитати матеріал російською

П'ятиразова чемпіонка світу і семиразова чемпіонка Європи з плавання Юлія Єфімова вразила своїх фоловерів в Instagram відвертими знімками.

27-річна росіянка разом з подругою Оленою Румянцевою прогулялася каліфорнійським берегом, де сфотографувалися без верхньої частини купальника. Груди вони прикрили ананасами.

Користувачі соціальної мережі оцінили фотографії спортсменки, написавши в коментарях "Оце ананаси", "Вона голодна, видайте її заміж", "Дружину б таку – плавчиню з ананасами!".

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

Instagram

Новини
''Богохульство'': російську чемпіонку загнобили за ''ци*ьки на тлі храму''

Раніше Єфімова одягнена в сексуальний купальник, стала вдало між дзеркалами, у результаті чого вийшло незвичайне роздягнене потрійне селфі.

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Особа
Юлія Єфімова
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Калифорния это конечно здорово, ещё бы... А как же не забываемый отдых в Крыму... Всё вас тАких хороших к "пендосам" тянет!
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Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Face как у shemalе.
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