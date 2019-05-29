"Оце так ананаси!" Чемпіонка з РФ зняла ліфчик на пляжі

П'ятиразова чемпіонка світу і семиразова чемпіонка Європи з плавання Юлія Єфімова вразила своїх фоловерів в Instagram відвертими знімками.

27-річна росіянка разом з подругою Оленою Румянцевою прогулялася каліфорнійським берегом, де сфотографувалися без верхньої частини купальника. Груди вони прикрили ананасами.

Користувачі соціальної мережі оцінили фотографії спортсменки, написавши в коментарях "Оце ананаси", "Вона голодна, видайте її заміж", "Дружину б таку – плавчиню з ананасами!".

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Юлія Єфімова Instagram

Раніше Єфімова одягнена в сексуальний купальник, стала вдало між дзеркалами, у результаті чого вийшло незвичайне роздягнене потрійне селфі.

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