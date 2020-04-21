"Отримати сповна": Уткін пригрозив Соловйову

Російський коментатор Василь Уткін заявив, що має намір повністю знищити пропагандиста Володимира Соловйова.

Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст зазначив, що його опонент не розрахував власні сили, намагаючись виправдати державу, яка, на думку Уткіна, зрадила свієму народу під час коронавірусу.

Василь Уткін РБК Спорт

"Володимир Соловйов чомусь вирішив на мене стрибнути. А я думаю, що даремно він це зробив. Ніякий це не конфлікт, тому що у нас немає предмету. Це, можна сказати, бій або баттл, або ще щось в цьому роді. А тут є дуже просте перше правило: людина повинна отримати сповна. І сенс-то в тому, що ми не просто не отримуємо допомоги від держави, а ось ми звикли ставитися до нього, як до чогось, як мінімум грізного не обов'язково войовничому, але такого, з чим краще не зв'язуватися. Сказали тобі: "Не роби", – ну, і не роблю. Держава велика, сильна, вертикальна", – наводить слова Василя "Ехо Москви".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін викликав Володимира Соловйова на Versus Buttle, однак той безглуздо відмовився від словесного поєдинку.

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