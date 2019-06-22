"Органи помінялися місцями": Зінченко показав, що витворяє з новою дівчиною

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко проводить перший спільний відпустку зі своєю новою дівчиною - телеведучої каналів "Футбол 1/2" Владою "Седан" Щегловою.

Олександр Зінченко і Влада Щеглова Instagram

Олександр Зінченко і Влада Щеглова Instagram

Гравець збірної України полетів відпочивати в США на знаменитий Six Flags Magic Mountain. Це тематичний парк площею 262 акра, розташований в Санта-Кларіта, штат Каліфорнія, в околицях Валенсії, в 20 км на північний захід від центру Лос-Анджелеса.

Спортсмен у себе в Instagram виклав захоплююче дух відео, на якому він з'їжджає на американських гірках.

"Всі органи помінялися місцями після цього атракціону", - підписав ролик Зінченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді.

Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

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