"Органи помінялися місцями": Зінченко показав, що витворяє з новою дівчиною

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко проводить перший спільний відпустку зі своєю новою дівчиною - телеведучої каналів "Футбол 1/2" Владою "Седан" Щегловою.
Олександр Зінченко і Влада Щеглова
Олександр Зінченко і Влада Щеглова
Гравець збірної України полетів відпочивати в США на знаменитий Six Flags Magic Mountain. Це тематичний парк площею 262 акра, розташований в Санта-Кларіта, штат Каліфорнія, в околицях Валенсії, в 20 км на північний захід від центру Лос-Анджелеса.
Спортсмен у себе в Instagram виклав захоплююче дух відео, на якому він з'їжджає на американських гірках.
"Всі органи помінялися місцями після цього атракціону", - підписав ролик Зінченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді.
Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.
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