Опубліковані гарячі фото журналістки, яка любить брати інтерв'ю в Усика

Американська журналістка Мішель Джой Фелпс здобула популярність завдяки своєму YouTube-каналу Behind the Gloves, в якому вона публікує інтерв'ю з найкращими боксерами світу.

Не раз гостем Фелпс ставав Олександр Усик. У підписах під спільними фотографіями з нашим співвітчизником вона відзначала, що розмова з українцем приносить їй лише позитивні емоції.

Олександр Усик і Мішель Джой Фелпс @michellejoyphelps

Олександр Усик і Мішель Джой Фелпс @michellejoyphelps

35-річна американка починала свою кар'єру в якості моделі журналу Maxim, але незабаром почала займатися улюбленою справою. Фелпс брала інтерв'ю у Флойда Мейвезера, Менні Пакьяо, Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Деонтея Уайлдера та багатьох інших зірок в цьому виді спорту. На її YouTube-канал підписано 196 тисяч осіб.

Вона є не лише професіоналкою в своїй справі, а й має привабливу зовнішність. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися в цих словах, переглянувши її знімки в Instagram.

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

@michellejoyphelps

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведуча телевізійного каналу Flyers TV, який належить "Філадельфії Флаєрс" з НХЛ, Андреа Хелфріч є справжнім талісманом команди та допомагає їй заповнювати трибуни.

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