Опубліковані фото нової дівчини ексфутболіста збірної України Селезньова
Колишній нападник збірної України Євген Селезньов розійшовся з дружиною Аллою, з якої вони були разом з 2006 року і виховували сина Руслана, і почав стосунки з Катериною.
Футболіст турецького "Бурсаспора" вперше опублікував фото з новою дівчиною на День святого Валентина, приховавши її обличчя. Зараз на його сторінці в Instagram можна побачити не одне спільне фото з Катериною, а під одним зі знімків він назвав її своєю "новою дружиною".
Відзначається, що пара мала одружитися влітку, але їхні плани були зруйновані через коронавірус.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що ще два українські футболісти, які виступають в Туреччині, Артем Кравець і Микола Морозюк, розійшлися зі своїми дружинами.