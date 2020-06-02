Опубліковані фото нової дівчини ексфутболіста збірної України Селезньова

роздягальня 11:37, 2.06.2020

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов розійшовся з дружиною Аллою, з якої вони були разом з 2006 року і виховували сина Руслана, і почав стосунки з Катериною.

Футболіст турецького "Бурсаспора" вперше опублікував фото з новою дівчиною на День святого Валентина, приховавши її обличчя. Зараз на його сторінці в Instagram можна побачити не одне спільне фото з Катериною, а під одним зі знімків він назвав її своєю "новою дружиною".

Євген Селезньов та Катерина
@e_seleznev

Відзначається, що пара мала одружитися влітку, але їхні плани були зруйновані через коронавірус.

Нова дівчина Селезньова - Катерина
@ wonderwoman_113
Нова дівчина Селезньова - Катерина
@ wonderwoman_113
Нова дівчина Селезньова - Катерина
@ wonderwoman_113
Нова дівчина Селезньова - Катерина
@ wonderwoman_113
Нова дівчина Селезньова - Катерина
@ wonderwoman_113
Нова дівчина Селезньова - Катерина
@ wonderwoman_113
Нова дівчина Селезньова - Катерина
@ wonderwoman_113
Нова дівчина Селезньова - Катерина
@ wonderwoman_113

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що ще два українські футболісти, які виступають в Туреччині, Артем Кравець і Микола Морозюк, розійшлися зі своїми дружинами.

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