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2 червня • оновлено в 12:38
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Опубліковані фото нової дівчини ексфутболіста збірної України Селезньова

3.3т
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Колишній нападник збірної України Євген Селезньов розійшовся з дружиною Аллою, з якої вони були разом з 2006 року і виховували сина Руслана, і почав стосунки з Катериною.

Футболіст турецького "Бурсаспора" вперше опублікував фото з новою дівчиною на День святого Валентина, приховавши її обличчя. Зараз на його сторінці в Instagram можна побачити не одне спільне фото з Катериною, а під одним зі знімків він назвав її своєю "новою дружиною".

Євген Селезньов та Катерина

Євген Селезньов та Катерина

@e_seleznev

Відзначається, що пара мала одружитися влітку, але їхні плани були зруйновані через коронавірус.

Нова дівчина Селезньова - Катерина

Нова дівчина Селезньова - Катерина

@ wonderwoman_113

Нова дівчина Селезньова - Катерина

Нова дівчина Селезньова - Катерина

@ wonderwoman_113

Нова дівчина Селезньова - Катерина

Нова дівчина Селезньова - Катерина

@ wonderwoman_113

Нова дівчина Селезньова - Катерина

Нова дівчина Селезньова - Катерина

@ wonderwoman_113

Нова дівчина Селезньова - Катерина

Нова дівчина Селезньова - Катерина

@ wonderwoman_113

Нова дівчина Селезньова - Катерина

Нова дівчина Селезньова - Катерина

@ wonderwoman_113

Нова дівчина Селезньова - Катерина

Нова дівчина Селезньова - Катерина

@ wonderwoman_113

Нова дівчина Селезньова - Катерина

Нова дівчина Селезньова - Катерина

@ wonderwoman_113

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що ще два українські футболісти, які виступають в Туреччині, Артем Кравець і Микола Морозюк, розійшлися зі своїми дружинами.

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Особа
Євген Селезньов
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