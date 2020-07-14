Опубліковані фото найкрасивішої баскетболістки України

Роздягальня 02:00, 15.07.2020

Гравчиня збірної України 3х3 до 20 років Анна Сугак була визнана найкрасивішою баскетболісткою в Україні за версією вболівальників.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України, одеситка стала переможницею конкурсу "Баскетбольна весна-2020". У голосуванні її підтримали 40% фанатів. Відзначимо, що в 2017 році Сугак посіла друге місце в цьому конкурсі.

20-річна дівчина виступає за одеський "Інтерхім-СДЮШОР". У сезоні 2019-20 її команда зайняла четверту позицію в жіночій Суперлізі, а Сугак взяла участь у 15 матчах, набираючи в середньому за гру 7,5 очок, 5,1 підбирань і 0,5 передач.

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на знімки найкрасивішої професійної баскетболістки України, опубліковані в її Instagram.

Анна Сугак відпочиває на тлі гір
Instagram Анни Сугак
Анна Сугак позує в окулярах
Instagram Анни Сугак
Анна Сугак в білій сукні
Instagram Анни Сугак
Анна Сугак сфотографувалася в примірювальній
Instagram Анни Сугак
Анна Сугак у білій футболці
Instagram Анни Сугак
Анна Сугак під час походу в театр
Instagram Анни Сугак
Анна Сугак на пляжі в купальнику
Instagram Анни Сугак
Анна Сугак святкує день народження
Instagram Анни Сугак

Як повідомляв OBOZREVATEL, унікальна баскетболістка Валентина Віньялі підкорила мережу сексуальними фото.

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