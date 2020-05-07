Олімпійський чемпіон засуджений за домагання

Максим Богданов роздягальня 20:35, 7.05.2020 Оновлено: 22:23, 7.05.2020

Олімпійський чемпіон Пхенчхана з шорт-треку Лім Хе Чун засуджений судом Сеула за звинуваченням у домаганні за те, що стягнув штани зі свого партнера по команді, повідомляє AFP.

Лім Хе Чун
cm.asiae.co.kr

Інцидент стався 17 червня 2019 року під час тренувального табору південнокорейських шорт-трекістiв. Лім Хе Чун у присутності дівчат зняв штани зі свого партнера по команді молодшого віку.

Цей вчинок був розцінений як сексуальне домагання. У серпні 2019 року спортсмен був дискваліфікований на рік.

Суд виніс рішення оштрафувати Лім Хе Чуна на 3 мільйони вон (2500 доларів) і зобов'язати його пройти 40-годинну терапію для осіб, які вчинили злочини на сексуальному грунті. Прокурори вимагали для спортсмена тюремного терміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська бігунка Лонда Бевінс, яка була членкинею олімпійської збірної США в 2000 році, заявила, що головний тренер її домагався.

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