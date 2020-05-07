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7 травня • оновлено в 23:34
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Олімпійський чемпіон засуджений за домагання

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Олімпійський чемпіон Пхенчхана з шорт-треку Лім Хе Чун засуджений судом Сеула за звинуваченням у домаганні за те, що стягнув штани зі свого партнера по команді, повідомляє AFP.

Лім Хе Чун

Лім Хе Чун

cm.asiae.co.kr

Інцидент стався 17 червня 2019 року під час тренувального табору південнокорейських шорт-трекістiв. Лім Хе Чун у присутності дівчат зняв штани зі свого партнера по команді молодшого віку.

Цей вчинок був розцінений як сексуальне домагання. У серпні 2019 року спортсмен був дискваліфікований на рік.

Суд виніс рішення оштрафувати Лім Хе Чуна на 3 мільйони вон (2500 доларів) і зобов'язати його пройти 40-годинну терапію для осіб, які вчинили злочини на сексуальному грунті. Прокурори вимагали для спортсмена тюремного терміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська бігунка Лонда Бевінс, яка була членкинею олімпійської збірної США в 2000 році, заявила, що головний тренер її домагався.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
ковзанярський спорт
Місце
Південна Корея
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