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13 березня • оновлено в 02:41
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Олімпійські чемпіонки роздяглися для реклами

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Олімпійські чемпіонки знялися в рекламі британського люксового бренду нижньої білизни.

Героїнями ролика стали олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Аліша Ньюман, чемпіонка світу зі скелелазіння Саша Діджуліан, олімпійська чемпіонка з бігу з перешкодами Квін Харрісон і золота медалістка Ігор Співдружності з гімнастики Джорджія-Мей Фентон.

На кадрах дівчата в комплектах з нової колекції Agent Provocateur позують перед камерою і демонструють спортивні вправи. Так, наприклад, на одному з фото Аліша Ньюман відображена з жердиною в руках і золотистому білизна з ланцюгами.

Джорджія-Мей Фентон

Джорджія-Мей Фентон

@agentprovocateur

Джорджія-Мей Фентон

Джорджія-Мей Фентон

@agentprovocateur

Джорджія-Мей Фентон

Джорджія-Мей Фентон

@agentprovocateur

Джорджія-Мей Фентон.

Джорджія-Мей Фентон.

@agentprovocateur

Квін Харрісон

Квін Харрісон

@agentprovocateur

Джорджія-Мей Фентон.

Джорджія-Мей Фентон.

@agentprovocateur

Аліша Ньюман

Аліша Ньюман

@agentprovocateur

Саша Діджуліан

Саша Діджуліан

@agentprovocateur

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська фітоняшка Ілона Бальвас викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників в Instagram відвертою фотосесією.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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