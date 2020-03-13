Олімпійські чемпіонки роздяглися для реклами

Олімпійські чемпіонки знялися в рекламі британського люксового бренду нижньої білизни.
Героїнями ролика стали олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Аліша Ньюман, чемпіонка світу зі скелелазіння Саша Діджуліан, олімпійська чемпіонка з бігу з перешкодами Квін Харрісон і золота медалістка Ігор Співдружності з гімнастики Джорджія-Мей Фентон.
На кадрах дівчата в комплектах з нової колекції Agent Provocateur позують перед камерою і демонструють спортивні вправи. Так, наприклад, на одному з фото Аліша Ньюман відображена з жердиною в руках і золотистому білизна з ланцюгами.
Джорджія-Мей Фентон
@agentprovocateur
Джорджія-Мей Фентон
@agentprovocateur
Джорджія-Мей Фентон
@agentprovocateur
Джорджія-Мей Фентон.
@agentprovocateur
Квін Харрісон
@agentprovocateur
Джорджія-Мей Фентон.
@agentprovocateur
Аліша Ньюман
@agentprovocateur
Саша Діджуліан
@agentprovocateur
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська фітоняшка Ілона Бальвас викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників в Instagram відвертою фотосесією.
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