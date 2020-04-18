Олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Світлана Ромашина виконала програму в ванній

Максим Богданов роздягальня 17:45, 18.04.2020

П'ятиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Світлана Ромашина виконала фрагмент своєї програми в ванні під час самоізоляції через пандемію коронавiрусу.

10-разова чемпіонка Європи з Росії роздяглася, виконавши кілька рухів одна, а закінчила виступ разом з дочкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита дівчина-боєць жіночого найлегшій дивізіону Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Пейдж ВанЗант, жартома вирубала свого чоловіка.

26-річна красуня разом з чоловіком Остіном Вандерфордом на карантині взяла участь в танцювальному челенджi, який несподівано завершила ударом ногою в голову.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

Підпал як засіб війни: потрібно озвучувати версію теракту чи диверсії

"Лікарям доведеться вирішувати, кому жити!" Зеленський попередив українців про загрозу COVID-19

Бог показал нам кто Он, а кто мы

"Пекельне пекло!" Фото лікарні, де лікують хворих на COVID-19, вразили мережу

Кандидат на пост командувача ССО здав росіянам село на Донбасі – Бутусов