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7 квітня • оновлено в 02:44
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Ольга Янчук, яку пов'язували із Зінченком, опублікувала гарячі фото

1.2т
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Українська тенісистка Ольга Янчук, якій раніше приписували роман з футболістом "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком, любить радувати підписників гарячими знімками.

У лютому 2019 року Янчук виставила декілька спільних фотографій із Зінченком, а на початку березня навіть відвідала "Етіхад Стедіум", на якому грає команда футболіста.

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук на "Етіхад Стедіум"

Ольга Янчук на "Етіхад Стедіум"

@olgaianchuk

Зараз 25-річна українка перебуває на 687-му місці рейтингу WTA, а її найкращим показником є 213-а позиція в 2017 році. В останній раз Янчук виходила на корт у вересні 2019 року на турнірі ITF у Празі. На її рахунку 11 титулів ITF в одиночному розряді і 4 – в парному. Вона також брала участь в одному турнірі Великого шолома, але програла в першому раунді кваліфікації на US Open.

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

Ольга Янчук

Ольга Янчук

@olgaianchuk

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Тема
ITF
Особа
Олександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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