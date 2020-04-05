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5 квітня • оновлено в 14:06
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Олександра Солдатова показала "лякаючу" частину тіла під час домашнього тренування

1.3т
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Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова показала домашнє тренування, а також вказала на особливості будови свого тіла.

У себе в сторіз 21-річна уродженка Стерлитамака (Башкортостан, Росія) розповіла, що ліві лікоть і коліно у неї вигинаються краще, ніж праві.

"На виступах цього, звичайно, не видно", - описала спортсменка. Крім того, Солдатова розповіла, що її лівий лікоть - це частина тіла, яка часто лякає людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 лютого Солдатова, за даними ЗМІ, вчинила спробу самогубства, завдавши собі кілька ударів ножем. При цьому росіянка сама викликала собі швидку і була терміново госпіталізована.

Пізніше спортсменка назвала свій вчинок дурницею, а потім і зовсім звинуватила пресу у брехні.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Росія
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