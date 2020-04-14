Олександр Алієв станцював у сукні дочки

Михайло Морозов роздягальня 14:06, 14.04.2020 Оновлено: 14:08, 14.04.2020

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв взяв участь у популярному челленджі разом зі своєю дочкою, станцювавши в її сукні.

Відео починається з того, що ексфутболіст знімає на телефон танець дочки, а через кілька секунд світло вимикається. Після його включення ми бачимо танцюючого Алієва в жіночому вбранні.

Олександр Алієв
Znaj.ua

Відзначимо, що в березні в світі почав набирати популярність парний флешмоб під назвою Flip the switch, який полягає в тому, що люди повинні помінятися одягом після короткого вимикання світла. В основу челенджу лягла однойменна пісня канадського репера Дрейка, що вийшла у 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Алієв, який називав коронавірус фейком, повідомив, що у нього піднялася температура і почався кашель. Ексфутболіст "Динамо" здав тест на коронавірус і вже встиг отримати результат.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

Найманці Путіна відкрили вогонь на Донбасі і нарвалися на жорстку відповідь ЗСУ

"Плівки Єрмака": сплив скандальний запис про нагородну зброю

"Ні – реваншу!" У Порошенка виступили з рішучою заявою через справу проти Чорновол

Брат Єрмака не воював в "Айдарі": з'явилася заява екскомандира батальйону

В Італії людям пропонували подякувати Путіну за 200 євро