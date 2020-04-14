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14 квітня • оновлено в 15:32
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Олександр Алієв станцював у сукні дочки

1.5т
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Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв взяв участь у популярному челленджі разом зі своєю дочкою, станцювавши в її сукні.

Відео починається з того, що ексфутболіст знімає на телефон танець дочки, а через кілька секунд світло вимикається. Після його включення ми бачимо танцюючого Алієва в жіночому вбранні.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

Znaj.ua

Відзначимо, що в березні в світі почав набирати популярність парний флешмоб під назвою Flip the switch, який полягає в тому, що люди повинні помінятися одягом після короткого вимикання світла. В основу челенджу лягла однойменна пісня канадського репера Дрейка, що вийшла у 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Алієв, який називав коронавірус фейком, повідомив, що у нього піднялася температура і почався кашель. Ексфутболіст "Динамо" здав тест на коронавірус і вже встиг отримати результат.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Кто этот алкаш?
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Наблюдатель Генрих, футболист , бывший долларовый миллионер, потом спился, пиз-дил жену , сейчас бомжует. рождение в хабаровском крае даром не прошло
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Спорт роздягальня

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