Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв взяв участь у популярному челленджі разом зі своєю дочкою, станцювавши в її сукні.

Відео починається з того, що ексфутболіст знімає на телефон танець дочки, а через кілька секунд світло вимикається. Після його включення ми бачимо танцюючого Алієва в жіночому вбранні.

Олександр Алієв Znaj.ua

Відзначимо, що в березні в світі почав набирати популярність парний флешмоб під назвою Flip the switch, який полягає в тому, що люди повинні помінятися одягом після короткого вимикання світла. В основу челенджу лягла однойменна пісня канадського репера Дрейка, що вийшла у 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Алієв, який називав коронавірус фейком, повідомив, що у нього піднялася температура і почався кашель. Ексфутболіст "Динамо" здав тест на коронавірус і вже встиг отримати результат.

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