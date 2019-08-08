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"Окупація України": Усик викликав лють у мережі через ефір із Шарієм

2.8т Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик знову піддався критиці після спільного ефіру зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram боксер опублікував фото й вірш зі словами "Вмійте бути добрим і голосно сміятися". У коментарях спортсмену пригадали спілкування з Шарієм, а також закликали більше уваги приділити вивченню історії України.

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Умійте всім страхам в обличчя розсміятися. Вмійте бути добрим і голосно сміятися. Вмійте любити, без повернення без здачі. Умійте творити, в цьому наше завдання. Не потрібно бояться, що кишеню наш дірявий, не потрібно бути гордим або впертим. Не потрібно в собі збирати ці камені, Важко нам дійти до тих воріт Первозванним. Навчіться сміятися тільки встав сонця, і не ховайтеся під парасольку коли дощик сміється. І вдихніть на повні легені повітря. У цьому життя, в цьому сенс, в це всім, і любов є. #usyk # usyk17 # lomus17 # akblapin # boxing👊 #workout # world # ukraina # usa # california #

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

"Не ті ролики ти дивишся, Сашо", "Шарій просто фейкомет, черговий пропаг***он! Олександре, ти ж чемпіон, а не ватник", "Це про Шарія балада?", "Шарій лайкнув уже?", "Ніякого інтересу до боксу і до Сашка як до особистості. Гидко!", "Невже ви там не зважуєте свої кроки? Чи просто пофігу?", "Не дивися фейкових журнашл*шок на кшталт Шарікова. Почитай історію України. Не було ніколи "єдиного народу". Була лише радянська окупація і масові антиукраїнські репресії", – пишуть користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик поспілкувався із Анатолієм Шарієм і висловився про президента України Володимира Зеленського. Екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош обматюкав боксера за спілкування з одіозним блогером.

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Особи
Олександр Усик Анатолій Шарій
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что можно было ожидать от свiдомо МАНДАйнутого бидла, проскакавшее страну и доведя ее до самой нищей европейской страны?
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