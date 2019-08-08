"Окупація України": Усик викликав лють у мережі через ефір із Шарієм

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик знову піддався критиці після спільного ефіру зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram боксер опублікував фото й вірш зі словами "Вмійте бути добрим і голосно сміятися". У коментарях спортсмену пригадали спілкування з Шарієм, а також закликали більше уваги приділити вивченню історії України.

"Не ті ролики ти дивишся, Сашо", "Шарій просто фейкомет, черговий пропаг***он! Олександре, ти ж чемпіон, а не ватник", "Це про Шарія балада?", "Шарій лайкнув уже?", "Ніякого інтересу до боксу і до Сашка як до особистості. Гидко!", "Невже ви там не зважуєте свої кроки? Чи просто пофігу?", "Не дивися фейкових журнашл*шок на кшталт Шарікова. Почитай історію України. Не було ніколи "єдиного народу". Була лише радянська окупація і масові антиукраїнські репресії", – пишуть користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик поспілкувався із Анатолієм Шарієм і висловився про президента України Володимира Зеленського. Екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош обматюкав боксера за спілкування з одіозним блогером.

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