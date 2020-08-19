Одруженого Ібрагімовича помітили в ресторані зі знаменитою телеведучою

Зіркового футболіста "Мілана" Златана Ібрагімовича помітили в ресторані зі знаменитою італійською телеведучою Ділеттою Леоттою.

Як повідомляє видання The Sun, пара відпочивала в одному з закладів Сардинії. Місцеві таблоїди відразу зацікавилися цією історією та розпустили чутки про роман між ними, проте представники Леотти інформацію спростували, заявивши, що її та одруженого футболіста пов'язують виключно професійні стосунки.

Раніше Ібрагімович і телеведуча разом знялися в рекламі додатка для фітнесу Buddyfit.

Відзначимо, що шведський нападник вже 18 років одружений на моделі Хелені Сегер і виховує з нею двох дітей.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі декілька знімків, опублікованих на сторінці Леотти в Instagram.

Ділетта Леотта сидить біля басейну Instagram Ділетти Леотти

Ділетта Леотта з собакою Instagram Ділетти Леотти

Ділетта Леотта і гори Instagram Ділетти Леотти

Ділетта Леотта на тлі заходу сонця Instagram Ділетти Леотти

Ділетта Леотта зробила паузу під час тренування Instagram Ділетти Леотти

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