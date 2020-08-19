Одруженого Ібрагімовича помітили в ресторані зі знаменитою телеведучою

Михайло Морозов Роздягальня 01:20, 20.08.2020

Зіркового футболіста "Мілана" Златана Ібрагімовича помітили в ресторані зі знаменитою італійською телеведучою Ділеттою Леоттою.

Як повідомляє видання The Sun, пара відпочивала в одному з закладів Сардинії. Місцеві таблоїди відразу зацікавилися цією історією та розпустили чутки про роман між ними, проте представники Леотти інформацію спростували, заявивши, що її та одруженого футболіста пов'язують виключно професійні стосунки.

Раніше Ібрагімович і телеведуча разом знялися в рекламі додатка для фітнесу Buddyfit.

Відзначимо, що шведський нападник вже 18 років одружений на моделі Хелені Сегер і виховує з нею двох дітей.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі декілька знімків, опублікованих на сторінці Леотти в Instagram.

Ділетта Леотта сидить біля басейну
Instagram Ділетти Леотти
Ділетта Леотта з собакою
Instagram Ділетти Леотти
Ділетта Леотта і гори
Instagram Ділетти Леотти
Ділетта Леотта на тлі заходу сонця
Instagram Ділетти Леотти
Ділетта Леотта зробила паузу під час тренування
Instagram Ділетти Леотти

Як повідомляв OBOZREVATEL, папараці зловили на пляжі дружину Кріштіану Роналду Джорджину Родрігес в бікіні та без макіяжу.

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