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15 січня • оновлено в 13:58
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Одноклубники Зінченка влаштували вечірку з розкішними моделями

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Футболісти "Манчестер Сіті" влаштували велику вечірку з 22 Instagram-моделями з Мілана після розгромної перемоги над "Астон Віллою" (6:1) в англійській Прем'єр-лізі 12 січня.

Як повідомляє агентство The Sun, гравці отримали дозвіл головного тренера Пепа Гвардіоли на участь у святкуванні, однак про присутність моделей на ньому він міг не знати. На вечірці, яка пройшла у фешенебельному готелі Mere Golf Resort, були відсутні другі половинки футболістів.

Гравці "Манчестер Сіті" святкують гол у ворота "Астон Вілли"

Гравці "Манчестер Сіті" святкують гол у ворота "Астон Вілли"

Ronaldo.com

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"Це була відкладена Різдвяна вечірка для гравців. На її організацію пішло декілька місяців. Я думаю, що дівчата та дружини футболістів були б здивовані, якби дізналися про запрошення моделей. У будь-якому випадку, всім сподобався час, проведений у готелі", – прокоментувала неназвана особа інформацію про захід.

Модель з вечірки гравців "Манчестер Сіті"

Модель з вечірки гравців "Манчестер Сіті"

The Sun

Модель з вечірки гравців "Манчестер Сіті"

Модель з вечірки гравців "Манчестер Сіті"

The Sun

Модель з вечірки гравців "Манчестер Сіті"

Модель з вечірки гравців "Манчестер Сіті"

The Sun

Модель з вечірки гравців "Манчестер Сіті"

Модель з вечірки гравців "Манчестер Сіті"

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро побив два рекорди англійської Прем'єр-ліги в матчі проти "Астон Вілли".

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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