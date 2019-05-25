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"О, Боже мій!" Одна з найкрасивіших українська легкоатлетка вразила роздягненим фото

1.7тЧитати матеріал російською

Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка володіє неофіційними статусом красивій в країні, захопила мережу своїми фото з відпочинку.

21-річна киянка виклала знімки з пляжу, де вона лежачи в бікіні на шезлонг ніжиться під південним сонцем. Шанувальників українки вразили її форми, приховані під маленьким купальником.

"О, Боже мій!" Одна з найкрасивіших українська легкоатлетка вразила роздягненим фото

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися красою нашої співвітчизниці.

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram

Новини
''Оце так дупка'': Левченко захопила мережу відвертим фото

У серпні минулого року Левченко викликала фурор в Instagram своєю фотосесією. У кадрі ніжна і повітряна киянка розбиває бейсбольною битою піщані дюни.

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Особа
Юлія Левченко
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