"О, Боже мій!" Одна з найкрасивіших українська легкоатлетка вразила роздягненим фото

Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка володіє неофіційними статусом красивій в країні, захопила мережу своїми фото з відпочинку.

21-річна киянка виклала знімки з пляжу, де вона лежачи в бікіні на шезлонг ніжиться під південним сонцем. Шанувальників українки вразили її форми, приховані під маленьким купальником.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися красою нашої співвітчизниці.

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

У серпні минулого року Левченко викликала фурор в Instagram своєю фотосесією. У кадрі ніжна і повітряна киянка розбиває бейсбольною битою піщані дюни.

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