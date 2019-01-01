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Новий рік 2019: як запалили українські футболісти - опубліковані фото

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Українські футболісти разом зі своїми рідними та близькими зустріли новий 2019-й рік. На офіційних сторінках футболістів і їхніх дружин в Instagram з'явилися атмосферні фото.

Футболісти "Шахтаря" Ярослав Ракицький та Тарас Степаненко провели свято в сімейному колі.

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Їх приклад наслідував гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

Зі своїми половинками Новий рік зустріли форварди "Динамо" Артем Бесєдін та Владислав Супряга, а також орендований "Леганесом" воротар "Реала" Андрій Лунін.

Форвард "Гента" Роман Яремчук з дівчиною відсвяткували подію в компанії гравця "Динамо" Олександра Андрієвського.

Happy new year 🎈🎆🎊

Публікація від Roman Yaremchuk (@ r.yaremchuk)

Руслан Малиновський передав привіт і поздоровлення своїм підписникам із сонячної Мексики.

А ось молодий талант київського "Динамо" Віктор Циганков провів свято в колі друзів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита українська кікбоксерка Олена Овчинникова порадувала шанувальників відвертими знімками. 13-кратна чемпіонка світу виклала фото у себе в Instagram.

Особи
Андрій ЯрмоленкоВіктор ЦиганковЯрослав РакицькийТарас Степаненко
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