Новий рік 2019: як запалили українські футболісти - опубліковані фото

Українські футболісти разом зі своїми рідними та близькими зустріли новий 2019-й рік. На офіційних сторінках футболістів і їхніх дружин в Instagram з'явилися атмосферні фото.

Футболісти "Шахтаря" Ярослав Ракицький та Тарас Степаненко провели свято в сімейному колі.

Їх приклад наслідував гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

Зі своїми половинками Новий рік зустріли форварди "Динамо" Артем Бесєдін та Владислав Супряга, а також орендований "Леганесом" воротар "Реала" Андрій Лунін.

Форвард "Гента" Роман Яремчук з дівчиною відсвяткували подію в компанії гравця "Динамо" Олександра Андрієвського.

Руслан Малиновський передав привіт і поздоровлення своїм підписникам із сонячної Мексики.

А ось молодий талант київського "Динамо" Віктор Циганков провів свято в колі друзів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита українська кікбоксерка Олена Овчинникова порадувала шанувальників відвертими знімками. 13-кратна чемпіонка світу виклала фото у себе в Instagram.