"Жесть!" Дружина екскапітана "Динамо" показала себе "строго 18+"

Ірина Морозюк, дружина колишнього капітана київського "Динамо" і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка, викликала справжній фурор серед фоловерiв в Instagram.

У себе в акаунті 30-річна красуня виклала провокаційне відео, в якому облизує палець і опускає його вниз, при цьому демонструючи на обличчі невимовне задоволення.

Пізніше камера опускається і глядачі бачать, що насправді дівчина гортає книгу.

"Відео строго 18+" - підписала ролик Ірина.

"Жесть", "Нігті не заважають цій справі?" - з іронією запитують прихильники українки в коментарях.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися і іншими фотографіями сексуальної провокаторки.

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.

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