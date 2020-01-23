"Жесть!" Дружина екскапітана "Динамо" показала себе "строго 18+"

Ірина Морозюк, дружина колишнього капітана київського "Динамо" і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка, викликала справжній фурор серед фоловерiв в Instagram.
У себе в акаунті 30-річна красуня виклала провокаційне відео, в якому облизує палець і опускає його вниз, при цьому демонструючи на обличчі невимовне задоволення.
Пізніше камера опускається і глядачі бачать, що насправді дівчина гортає книгу.
"Відео строго 18+" - підписала ролик Ірина.
"Жесть", "Нігті не заважають цій справі?" - з іронією запитують прихильники українки в коментарях.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися і іншими фотографіями сексуальної провокаторки.
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Ірина Морозюк
@irina_moroziuk
Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!