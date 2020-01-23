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23 січня • оновлено в 21:25
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"Жесть!" Дружина екскапітана "Динамо" показала себе "строго 18+"

4.5т
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Ірина Морозюк, дружина колишнього капітана київського "Динамо" і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка, викликала справжній фурор серед фоловерiв в Instagram.

У себе в акаунті 30-річна красуня виклала провокаційне відео, в якому облизує палець і опускає його вниз, при цьому демонструючи на обличчі невимовне задоволення.

Пізніше камера опускається і глядачі бачать, що насправді дівчина гортає книгу.

"Відео строго 18+" - підписала ролик Ірина.

строго 🔞

Публікація від Ірина Морозюк (@irina_moroziuk)

"Жесть", "Нігті не заважають цій справі?" - з іронією запитують прихильники українки в коментарях.

"Жесть!" Дружина екскапітана "Динамо" показала себе "строго 18+"
"Жесть!" Дружина екскапітана "Динамо" показала себе "строго 18+"

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися і іншими фотографіями сексуальної провокаторки.

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Новини
Дружина екскапітана "Динамо" встала топлес у вікні готелю - фотофакт

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Ірина Морозюк
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Pollak John
Pollak John
ох и пугало ) этот экстренер извращенец чтоле ?)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это точно "жена"? Я вот не знаю как - Ширинка!
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3
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
родителям не стыдно за такую шалаву?
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1
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Zhikharev Dmitry, о! Даже дeбилам с паРРаши ясно, шо это шалава! А на росее большинство педерастов! И те в шалавах разбираются!
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