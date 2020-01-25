"Ніфіга собі!" Яна Клочкова вразила відвертою фотосесією

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова вразила своїх фоловерiв в Instagram спокусливою фотосесією.

37-річна спортсменка знялася у київського фотографа Ірини Кудріної, виклавши кілька відвертих кадрів в білизні.

Знімки викликали бурхливу реакцію в коментарях. Користувачі, не стримуючи емоцій, захоплюються зовнішністю українки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися красою нашої співвітчизниці.

Яна Клочкова @yana_klochkova

Яна Клочкова @yana_klochkova

Яна Клочкова @yana_klochkova

Яна Клочкова @yana_klochkova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Клочкова похвалилася своєю "фігурою-персиком" в басейні, а також вразила розкішним вбранням з декольте.

Раніше Яна Клочкова викликала фурор в мережі, взявши участь в ефектною фотосесії. Наша плавчиха приміряла на себе костюм білого кольору, причому на одному зі знімків спортсменка позувала без бюстгальтера.

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