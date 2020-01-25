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25 січня • оновлено в 14:31
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"Ніфіга собі!" Яна Клочкова вразила відвертою фотосесією

3.3т
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Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова вразила своїх фоловерiв в Instagram спокусливою фотосесією.

37-річна спортсменка знялася у київського фотографа Ірини Кудріної, виклавши кілька відвертих кадрів в білизні.

Знімки викликали бурхливу реакцію в коментарях. Користувачі, не стримуючи емоцій, захоплюються зовнішністю українки.

"Ніфіга собі!" Яна Клочкова вразила відвертою фотосесією
"Ніфіга собі!" Яна Клочкова вразила відвертою фотосесією

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися красою нашої співвітчизниці.

Яна Клочкова

Яна Клочкова

@yana_klochkova

Яна Клочкова

Яна Клочкова

@yana_klochkova

Яна Клочкова

Яна Клочкова

@yana_klochkova

Яна Клочкова

Яна Клочкова

@yana_klochkova

Новини
37-річна Яна Клочкова знялася у відвертій фотосесії

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Клочкова похвалилася своєю "фігурою-персиком" в басейні, а також вразила розкішним вбранням з декольте.

Раніше Яна Клочкова викликала фурор в мережі, взявши участь в ефектною фотосесії. Наша плавчиха приміряла на себе костюм білого кольору, причому на одному зі знімків спортсменка позувала без бюстгальтера.

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Автор
Максим Богданов
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