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25 лютого • оновлено в 21:14
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Невдачі "Стяуа" пояснили надлишком сексу

1.8т
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Власник найуспішнішого і знаменитого клубу Румунії "Стяуа" Бухарест заявив, що невдачі його клубу в трьох останніх матчах поспіль пов'язані з надлишком сексу.

"Стяуа" Бухарест

"Стяуа" Бухарест

"Мої гравці дуже часто займаються коханням зі своїми подругами, тому останнім часом вони не так добре грають в футбол. Подивіться на Дана Петреску. Гравці його "Клужа" займаються сексом раз на тиждень. Вони бачаться з жінками раз в тиждень", – цитує функціонера ESPN.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вболівальники назвали футболістів, про яких найчастіше думають під час сексу. Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду опинився на другому місці.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Румунія Бухарест
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