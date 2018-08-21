Несподівана зовнішність сестри капітана "Динамо" викликала обговорення в мережі

Рідна сестра капітана київського "Динамо" Віктора Циганкова викликала бурхливе обговорення в Instagram. Фанати футболіста не змогли повірити, що дорослiй дівчині на фотографії всього 14 років.

"Їй 14? Серйозно? Поки я не зайшов у її профіль, думав, що їй років 25", - здивовано пишуть користувачі.

"Рональдіна" Циганкова Instagram

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися знімки "Рональдіни" Циганкової і самим оцінити її зовнішність.

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

"Рональдіна" Циганкова Instagram

Нагадаємо, що Віктор Циганков відзначився розкішним ударом у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Лаціо". 20-річний футболіст збірної України відкрив рахунок у поєдинку на Олімпійському стадіонi в Римі.