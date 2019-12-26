"Нервувався": Усик розповів про зйомки у "Кварталі", згадавши "Юзіка"

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розповів, що тісно спілкується з акторами із "Кварталу 95", а нині народний депутат Юрій Корявченков (Юзік) активно відвідував його бої.

Коментуючи свою участь у зйомках "Вечірнього кварталу", боксер зізнався, що відчував хвилювання.

Євген Кошовий, Олена Кравець та Олександр Усик 1+1

"Чесно кажучи, перед виходом на сцену я трохи нервувався, але в підсумку все пройшло добре. А взагалі я переглянув практично всі проєкти, які робить "Квартал". Навіть коли не потраплю на ефір, потім переглядаю нові випуски в YouTube. У житті я з багатьма хлопцями спілкуюся – з Женею, Мікою. А Юзік взагалі до мене на бої раніше приїздив", – цитує Усика 1plus1.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський суперчемпіон Ентоні Джошуа зробив різку заяву про політику в боксі через бій з Олександром Усиком.

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