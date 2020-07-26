Непереможна боксерка продала фанату брудні шкарпетки за 17700 грн

Максим Іншаков Роздягальня 21:13, 26.07.2020 Оновлено: 21:14, 26.07.2020

Непереможна австралійська боксерка з Австралії Ебанi Бріджес (4-0) розповіла, що продала фанату свої брудні шкарпетки.

Спортсменка жартома згадала про OnlyFans – сервіс, де користувачі за гроші діляться з іншими користувачами інтимними знімками.

"Я професійно займаюся боксом, і фанат з Британії щойно заплатив мені 500 фунтів (більше 17 тисяч грн) за брудні шкарпетки, які залишилися у мене після тренування. Фанати боксу з Великобританії – кращі. Кому потрібен OnlyFans, коли є брудні шкарпетки?" – написала Ебанi в Twitter.

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Twitter Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес лежить в купальнику
Instagram Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес на зважуванні перед боєм
Instagram Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес в примірювальній
Instagram Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес з тренером
Instagram Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес робить Селфі
Instagram Ебанi Бріджес

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні американська боксерка Сеньеса Естрада (19-0, 9 КО), яка в 2016 році підписала контракт з промоутерською компанією братів Кличків К2, продемонструвала найшвидший нокаут в історії професійного боксу.

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