Непереможна боксерка продала фанату брудні шкарпетки за 17700 грн
Ебан Бріджес похвалилася незвичайною угодою.
Непереможна австралійська боксерка з Австралії Ебанi Бріджес (4-0) розповіла, що продала фанату свої брудні шкарпетки.
Спортсменка жартома згадала про OnlyFans – сервіс, де користувачі за гроші діляться з іншими користувачами інтимними знімками.
"Я професійно займаюся боксом, і фанат з Британії щойно заплатив мені 500 фунтів (більше 17 тисяч грн) за брудні шкарпетки, які залишилися у мене після тренування. Фанати боксу з Великобританії – кращі. Кому потрібен OnlyFans, коли є брудні шкарпетки?" – написала Ебанi в Twitter.
коментар Twitter Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес лежить в купальнику Instagram Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес на зважуванні перед боєм Instagram Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес в примірювальній Instagram Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес з тренером Instagram Ебанi Бріджес
Ебанi Бріджес робить Селфі Instagram Ебанi Бріджес
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні американська боксерка Сеньеса Естрада (19-0, 9 КО), яка в 2016 році підписала контракт з промоутерською компанією братів Кличків К2, продемонструвала найшвидший нокаут в історії професійного боксу.