Неймовірне відео з котом-воротарем зібрало мільйони переглядів в Twitter

Британський футбольний блогер Кріс Діксон показав відео, на якому його кіт професійно відбиває м'ячі, які летять в ворота, причому від всіх видів атаки.

Менш ніж за тиждень ролик з пухнастим спортсменом зібрав майже 12 млн переглядів в Twitter.

"Знав, що припустився помилки, назвавши кота Мяунуелем Нойєром", - написав Кріс на своїй сторінці, зробивши відсилання до німецького воротаря Мануеля Нойєра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний випадок стався в чемпіонаті Білорусі з футболу, коли на стадіон спробував пробратися вгодований кіт. На 30-й хвилині тварина вийшла на поле, але болбой забрав його за межі ігрової зони.