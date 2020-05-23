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23 травня • оновлено в 22:20
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Неймовірне відео з котом-воротарем зібрало мільйони переглядів в Twitter

2.4т
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Британський футбольний блогер Кріс Діксон показав відео, на якому його кіт професійно відбиває м'ячі, які летять в ворота, причому від всіх видів атаки.

Менш ніж за тиждень ролик з пухнастим спортсменом зібрав майже 12 млн переглядів в Twitter.

"Знав, що припустився помилки, назвавши кота Мяунуелем Нойєром", - написав Кріс на своїй сторінці, зробивши відсилання до німецького воротаря Мануеля Нойєра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний випадок стався в чемпіонаті Білорусі з футболу, коли на стадіон спробував пробратися вгодований кіт. На 30-й хвилині тварина вийшла на поле, але болбой забрав його за межі ігрової зони.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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