"Не знав, як виглядає": Мілевський розповів про секс з Канделакі

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що мав інтимні стосунки з продюсером російського каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

"По молодості секс був багато з ким. Конкретно: так чи ні? Так. Але це було давно по молодості. Вона приїжджала знімати "Найрозумніший" в Київ. Як мені розповідали, вона сиділа з подружками в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер. А я реально не знав, хто така Тіна Канделакі і як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: "Привіт, це Тіна Канделакі". Я відповідаю: "Ну і що?" Загалом, розмова не пішла. Але потім ми списали, пару раз побачилися і поспілкувалися. Але вона крута, чесно, я великий привіт їй передаю", – сказав Мілевський в інтерв'ю YouTube-каналу "Красава".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський епічно відреагував на перемогу київського "Динамо" в Суперкубку України над "Шахтарем", обматюкавши Тайсона та згадавши Зеленського.

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