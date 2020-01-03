"Не вірила, що він гей": епатажна українка запідозрила Роналду в обмані

Ірина Морозюк, дружина ексгравця "Динамо" Миколи Морозюка, запідозрила нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду в фальшивому романі з Джорджиною Родрігес.

Свої підозри скандальна діва виклала в сторіз на сторінці в Instagram.

Ірина Морозюк вважає, що Роналду - гей dynamomania.com

"Я одна не вірю в шлюб Роналду і Джорджіни? Як на мене, це чистий цирк. Мало того, що вона взялася з нізвідки, так вона ще максимально нежива, як аксесуар. Розмовляти взагалі вміє? Начебто це шлюб для людей. Щоб не задавали питань. Ну і нянька для дітей. Але точно не любов усього життя. Це особисто моя думка", – зазначила Морозюк.

Також вона припустила, що відносини португальця з його дівчиною – лише ширма для того, щоб приховати гомосексуальність Кріштіану.

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"Багато говорили, що Кріштіану гей, але я не зовсім вірила або не хотіла в це вірити. Але після появи його панянки я прям замислилася. Може, і справді? Ну, реально, блін! Роналду – нарцис, і це видно. Ну не міг він з усіх 90% жінок світу, які хочуть бути з ним, взяти її. Чому 90%? Решта 10% – це сліпі баби і я. Я нічого поганого не хочу сказати про Джорджину – вона симпатична дівчина, взагалі нічого особистого. Але вона точно не для нього. Ну ось прям ні на 1% я не вірю в їхні стосунки", – додала Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Морозюк роздяглася і виклала відверті фото в соцмережі.

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