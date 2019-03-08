"Не у кожної дівчини": Усик оригінально привітав українок

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик написав привітання дівчатам на честь Міжнародного жіночого дня. На своїй сторінці в Instagram наш боксер опублікував пост з чорно-білою фотографією і невеликим віршем.

"Любити боксера – ось це гордість, забути боксера – ось це підлість, а бути боксером – ось це честь. Адже не у кожної дівчини він є", - оригінально привітав дівчат Усик.

Нагадаємо, що в мережі розгорівся скандал через привітання українського боксера з 23 лютого. У коментарях на нашого чемпіона обрушився шквал критики, так як це свято офіційно скасований в Україні в зв'язку з декомунізацією.

Олександр Усик instagram.com/usykaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тренер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика з фізичної підготовки Сергій Пуцов поділився загальними деталями підготовки до майбутнього бою.

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