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"Не у кожної дівчини": Усик оригінально привітав українок

8.6тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик написав привітання дівчатам на честь Міжнародного жіночого дня. На своїй сторінці в Instagram наш боксер опублікував пост з чорно-білою фотографією і невеликим віршем.

"Любити боксера – ось це гордість, забути боксера – ось це підлість, а бути боксером – ось це честь. Адже не у кожної дівчини він є", - оригінально привітав дівчат Усик.

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Нагадаємо, що в мережі розгорівся скандал через привітання українського боксера з 23 лютого. У коментарях на нашого чемпіона обрушився шквал критики, так як це свято офіційно скасований в Україні в зв'язку з декомунізацією.

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тренер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика з фізичної підготовки Сергій Пуцов поділився загальними деталями підготовки до майбутнього бою.

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Особа
Олександр Усик
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Василь Коротун
Василь Коротун
Уважаемый Александр ! Да смени ты наконец своего советчика по связям с общественностью. Он же гад, подставляет тебя все чаще и чаще. Но ... если эти перлы действительно исключительно твое произведение, то лучше Саша больше не продолжать. Эта "удивительная " риторика приведет тебя к тому, что ты не только от УКРАИНОНЕНАВИСТНИКА Агафангела будешь награды получать но и в Кремле на красной дорожке будешь маршировать перед Путиным за своими сребренниками
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