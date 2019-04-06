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"Не обманюйте нас!" Володимир Кличко різко звернувся до Порошенка і Зеленського

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Прославлений український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не смішити людей і здати нормальні аналізи.

"Ваша нещодавня здача аналізів була смішною... Інакше я це назвати не можу. Я, як спортсмен, який пройшов 30-річний шлях і склав сотні таких аналізів, знаю, що після здачі аналізів крові або урини, протягом кількох годин не можна викласти це в соцмережах і показати, що я чистий. Це нереально зробити, потрібно хоча б 48 годин витратити на це", - заявив Кличко у своєму відеозверненні у Facebook.

Колишній чемпіон світу закликав не займатися кустарними методами здачі аналізів.

"Не обманюйте себе і нас громадян України, які хочуть зробити вибір чистого президента. Я пропоную покрити всі витрати, пов'язані з професійною, а не кустарною здачею аналізів, щоб ми, громадяни України, мали чистого президента, не тільки в сечі і крові, а найголовніше в думках. І прохання: не обманюйте себе і нас", - заявив Кличко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Володимир КличкоВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Тег
Выборы Президента
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Предлагаю всем свидомитам, неистово тОпящих за Харанта, немедленно поддержать его массовой сдачей анализов.
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Булах Петр
Булах Петр
....а мне опять приснился крокодил зеленый, Зеленый-презеленый, как моя тоска,
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Звон Владимир
Звон Владимир
Похоже наш грамотей считает себя умнее Папы Римского. Неужели кто-то, кроме российского "истеблишмента" может предположить, что Порошенко стал бы таким образом подставляться под таких умников, как Кличко? И ради чего, ради ускорения. А куда ему было торопиться? Или Кличко решил "соломки подстелить". Что касается команды Зе, то от них сейчас всего можно ожидать. Почва то из под ног уходит.
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