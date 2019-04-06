"Не обманюйте нас!" Володимир Кличко різко звернувся до Порошенка і Зеленського

Прославлений український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не смішити людей і здати нормальні аналізи.

"Ваша нещодавня здача аналізів була смішною... Інакше я це назвати не можу. Я, як спортсмен, який пройшов 30-річний шлях і склав сотні таких аналізів, знаю, що після здачі аналізів крові або урини, протягом кількох годин не можна викласти це в соцмережах і показати, що я чистий. Це нереально зробити, потрібно хоча б 48 годин витратити на це", - заявив Кличко у своєму відеозверненні у Facebook.

Колишній чемпіон світу закликав не займатися кустарними методами здачі аналізів.

"Не обманюйте себе і нас громадян України, які хочуть зробити вибір чистого президента. Я пропоную покрити всі витрати, пов'язані з професійною, а не кустарною здачею аналізів, щоб ми, громадяни України, мали чистого президента, не тільки в сечі і крові, а найголовніше в думках. І прохання: не обманюйте себе і нас", - заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 5 квітня Зеленський здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві.

Порошенко в цей же день здав аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський", в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий оприлюднив результати аналізів президента Порошенка. За його словами, швидкий тест не виявив психоактивних речовин.

Пізніше кандидат в президенти Володимир Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня.

Незабаром Зеленський дав пояснення про цей інцидент.

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