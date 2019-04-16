Не гроші: вчені назвали несподіваний спосіб бути щасливим

Команда вчених Оксфордського і Єльського університетів, провівши масштабне дослідження з'ясувала, що щастя не в грошах, а у фізичній активності.

В експерименті взяло участь 1 мільйон 237 тисяч 194 учасники, а результати були опубліковані в одному з найавторитетніших міжнародних науково-медичних журналів The Lancet.

Вчені просили добровольців заповнити опитувальник. Зіставляли стать, вік, сімейний стан, рівень освіти і доходу. Просили вказати вид фізичних вправ, якими людина займалася найбільш часто. Вибір був аж із 75 пунктів, включаючи догляд за дітьми, стрижку газонів, роботу по дому і різні види спорту. Нарешті, учасникам задавали питання: "Як часто за останній місяць у вас був поганий настрій, зокрема через стрес, депресії, емоційні переживання?".

За підсумками календарного року виявилося, що фізично активні люди відчувають себе нещасними в середньому 35 днів. А ось шанувальники перемiщення з сидіння автомобіля на стілець в офісі і вдома на диван засмучувались приблизно на два з половиною тижні більше, 53 дні на рік.

Ось головні підсумки дослідження:

Люди, які регулярно займаються фізичними вправами, відчувають себе настільки ж щасливими, як їхні співгромадяни, які заробляють не менше 25 тисяч доларів на рік і які не приділяють уваги спорту. Відповідно, учасники дослідження, що ігнорують фізнавантаження й отримують менше $25 тис., відчували себе більш нещасними, ніж фізично активні люди з відносно невисоким заробітком; В цілому у тих, хто займається будь-якими видами фізичних вправ - від бігу підтюпцем до прибирання по будинку - було майже в півтора рази (на 43,2%) менше днів з поганим настроєм, ніж у добровольців, які віддають перевагу спортзалу; Рівень настрою фізично активних учасників дослідження залежав від виду вправ.

Дослідники представили топ-3, якi краще за все піднімають настрій.

Командні види спорту та ігор. Це може бути футбол у дворі, волейбол на пляжі, бадмінтон, танці. Такі фізнагрузкі очолили рейтинг, їх учасники на 22,3% менше ніж іншими відчували себе пригніченими і пригнобленими;

Велосипедний спорт - на 21,6% менше днів з поганим настроєм;

Аеробіка і тренажерна зала - на 20,1% менше "важких" днів.

Водночас учені звертають увагу, що фізнавантаження можуть не тільки покращувати психічне здоров'я, але і знижувати ризик серцево-судинних захворювань, інфарктів і інсультів, діабету. Однак важливо не передати куті меду. Інакше фізнавантаження стає занадто сильним стресом для організму і може принести більше шкоди, ніж користі.

Науково був виведений "золотий стандарт": для гарного настрою (без "побічки" у вигляді підвищеного фізичного стресу) найефективніше заняття вправами протягом 30 - 60 хвилин від трьох до п'яти разів на тиждень.

При цьому, звичайно ж, у кожному випадку потрібно враховувати вік і стан здоров'я людини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені розвінчали ефективність найвідомішої фітнес-вправи.

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