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Названо імена поліцейських, які зґвалтували неповнолітню спортсменку в Анапі

5.7т Читати матеріал російською

Поліцейськими, які згвалтували 17-річну волейболістку в Анапі, виявилися 28-річний сержант Алій Казанчев, 26-річний старший сержант Рустам Нанiз і 28-річний сержант Леонід Паланчук.

Telegram-канал BAZA

Telegram-канал BAZA

"Всі троє в цей момент були в формі і при виконанні. При цьому справа порушена поки тільки щодо Паланчука і Нанiза – третій у процесі, нібито не брав участі і стояв осторонь", – цитує Telegram-канал BAZA джерело в правоохоронних органах.

Зараз підозрювані перебувають у СІЗО, проти них було порушено кримінальну справу.

У регіональному главку МВС відзначили, що підозрювані вже звільнені з поліції за негативними мотивами, а начальник відділу МВС Росії по місту Анапі відсторонений від виконання службових обов'язків.

"Вони зараз почнуть піднімати всі папірці, журнали, карти про те, як керівництво проводило з ними бесіди про неприпустимість події. Буде поставлено питання про те, що ж зробили керівники, щоб цього не допустити. Можливо, продовжаться звільнення керівників через слабкий контроль", – повідомив юрист і автор телеграм-каналу "Омбудсмен поліції" Володимир Воронцов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо ім'я постраждалої спортсменки і були опубліковані її особисті фотографії. Пізніше, аккаунт дівчини в Instagram був закритий.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот оно - рыло расеянина! Это и есть русская тварь! А ведь есть ещё одно падло - так сказать самец Кацaпа, бросивший девушку. Ее парень, не ставший ее защищать - убежавший! Вот это есть вторая сторона кацaпской дряни! Гнилая часть расейского норота! Трусы и подонки, всего боящиеся и со всем согласные! Это полный комплект этих выродков! Инь и Янь расейского стойбища!(с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп ребенка не обидит! Это животное ребенка оттрахает! Смотрим на расеян. Что видите? Стадо скота одичалого. Отупевший, одичавший норот. Это и есть паРРаша! Это рыло этих выродков! Они все такие, поганые расеяны. Это стадо убийц, насильников и мародеров! Это рюске мир!
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