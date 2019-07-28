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Навка розповіла, що з нею сталося після весілля з Пєсковим

5.4т Читати матеріал російською

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка розповіла, що після весілля з Дмитром Пєсковим вона стала більше працювати і отримувати більше уваги громадськості.

Навка розповіла, що з нею сталося після весілля з Пєсковим

При цьому Навка зазначила, що її внутрішній стан і стиль життя після заміжжя залишилися незмінними.

Фігуристка зазначила, що намагається не звертати увагу на критику від "поганих або спеціально навчених людей".

"Вони говорять всякі гидоти і марно намагаються спровокувати мене на якусь реакцію. Є й ті, хто ведеться на чужу думку, не розбираючись в ситуації. Я намагаюся не зациклюватися на тому, хто, як і що в мені бачить", - розповіла вона в інтерв'ю "АіФ".

Навка вийшла заміж за прес-секретаря президента Росії влітку 2015 року. У пари є спільна дочка Надія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Навку запідозрили у вагітності. Це сталося через фотографії, де вона вийшла в чорному відвертій сукні, через яке було видно кругленький живіт.

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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
У навки усы выросли ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все хорошо но когда Путин сдохнет а он сдохнет ничто не вечно,думаю Песковым просто пропадут без вести)))им то уж точно гаплык)))слишком много знают)их свои же и замочат))))
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