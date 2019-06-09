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Наставив пістолет: зi Шварценеггером трапився неприємний інцидент - фотофакт

1.8тЧитати матеріал російською

Легендарний Арнольд Шварценеггер став учасником неприємного інциденту в Венеції - розважальному пляжному районі в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США.

Невідомий спробував вкрасти велосипед, на якому семиразовий володар титулу "Містер Олімпія" приїхав до свого зал Gold's Gym потренуватися. Охоронець закладу встиг зупинити злодія, направивши на нього пістолет.

На шум вийшов сам Шварценеггер, але викликати поліцію не став, а просто відпустив порушника. Зробивши кілька cелфі з роззявами, Арнольд повернувся назад в будівлю тренажерки.

Наставив пістолет: зi Шварценеггером трапився неприємний інцидент - фотофакт

Instagram

Наставив пістолет: зi Шварценеггером трапився неприємний інцидент - фотофакт

Instagram

Наставив пістолет: зi Шварценеггером трапився неприємний інцидент - фотофакт

Instagram

Наставив пістолет: зi Шварценеггером трапився неприємний інцидент - фотофакт

Instagram

Наставив пістолет: зi Шварценеггером трапився неприємний інцидент - фотофакт

Instagram

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"У мене є друга рука": Ломаченко підколов Шварценеггера - відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Шварценеггера атакував невідомий під час заходу Arnold Classic Africa, яке проходило в ПАР. Після події екс-губернатор Каліфорнії дав невелике інтерв'ю, в якому розповів про наслідки.

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Особа
Арнольд Шварцнегер
Місце
США
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N Y
N Y
Вор еще легко отделался, его только опустили, а могли бы и застрелить...
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