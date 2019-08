"Наші попки": знаменита тенісистка влаштувала флірт із суперницею

Колишня п'ята ракетка світу канадська тенісистка Ежені Бушар програла в першому колі на турнірі в Торонто своїй співвітчизниці Б’янці Андреєску — 6:4, 1:6, 4:6.

Водночас Бушар не надто засмутилася поразці, зробивши кокетливий запис у своєму твіттері. Спільне фото з Б’янкою біля сітки вона прокоментувала так: "Було дуже здорово зіграти з тобою в Канаді! Рада, що ти повернулася! P.S. Наші попки тут відмінно виглядають".

it was SO fun to play you in canada @Bandreescu_. happy that you're back.

ps - our butts look gooood here 😈 pic.twitter.com/kN4rdtqxq8