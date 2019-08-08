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"Наші попки": знаменита тенісистка влаштувала флірт із суперницею

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Колишня п'ята ракетка світу канадська тенісистка Ежені Бушар програла в першому колі на турнірі в Торонто своїй співвітчизниці Б’янці Андреєску — 6:4, 1:6, 4:6.

Водночас Бушар не надто засмутилася поразці, зробивши кокетливий запис у своєму твіттері. Спільне фото з Б’янкою біля сітки вона прокоментувала так: "Було дуже здорово зіграти з тобою в Канаді! Рада, що ти повернулася! P.S. Наші попки тут відмінно виглядають".

Поразка від Андреєску стала для 25-річної Ежені Бушар дев'ятою поспіль. Нині вона займає 112-й рядок рейтингу WTA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тенісистки-лесбіянки вразили інтимним вчинком після матчу.

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Особа
Ежені Бушар
Місце
Канада Торонто
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