Народжена в Росії олімпійська чемпіонка захопила підписників стрункими ногами
Олімпійська чемпіонка 2008 року американська гімнастка російського походження Настя Люкін порадувала підписників серією ефектних знімків.
На них вона позує в жовтому купальнику і демонструє шанувальникам свої стрункі ноги. Ці кадри викликали захват у 1 млн підписників Люкін в Instagram, які засипали її компліментами.
"Твоє тіло настільки незрівнянне, що має виставлятися в грецьких музеях. Слово "краса" не може описати те, що я бачу", "У тебе просто неймовірні ноги", "Твої ноги дійсно прекрасні", "Ти мене захоплюєш".
Відзначимо, що Люкін народилася в Москві у родині гімнастів, але переїхала до США у віці двох з половиною років. Вона є чотирикратною чемпіонкою світу, а на Олімпіаді-2008 спортсменці вдалося завоювати п'ять медалей (одне "золото", три "срібла" й одну "бронзу").
Як повідомляв OBOZREVATEL, народжена в Києві олімпійська чемпіонка Кароліна Севастьянова знялася у відвертому бікіні.