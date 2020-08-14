Народжена в Росії олімпійська чемпіонка захопила підписників стрункими ногами

Михайло Морозов Роздягальня 02:00, 15.08.2020

Олімпійська чемпіонка 2008 року американська гімнастка російського походження Настя Люкін порадувала підписників серією ефектних знімків.

На них вона позує в жовтому купальнику і демонструє шанувальникам свої стрункі ноги. Ці кадри викликали захват у 1 млн підписників Люкін в Instagram, які засипали її компліментами.

Настя Люкін захопила підписників стрункими ногами
Instagram Насті Люкін
Настя Люкін показала стрункі ноги і сфотографувалася у білої стіни
Instagram Насті Люкін
Настя Люкін опублікувала фото своїх довгих ніг
Instagram Насті Люкін

"Твоє тіло настільки незрівнянне, що має виставлятися в грецьких музеях. Слово "краса" не може описати те, що я бачу", "У тебе просто неймовірні ноги", "Твої ноги дійсно прекрасні", "Ти мене захоплюєш".

Коментарі під фото Насті Люкін
Instagram Насті Люкін
Коментар під фотографіями Насті Люкін
Instagram Насті Люкін
Коментар під знімками Насті Люкін
Instagram Насті Люкін

Відзначимо, що Люкін народилася в Москві у родині гімнастів, але переїхала до США у віці двох з половиною років. Вона є чотирикратною чемпіонкою світу, а на Олімпіаді-2008 спортсменці вдалося завоювати п'ять медалей (одне "золото", три "срібла" й одну "бронзу").

Як повідомляв OBOZREVATEL, народжена в Києві олімпійська чемпіонка Кароліна Севастьянова знялася у відвертому бікіні.

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