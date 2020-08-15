Народжена в Росії олімпійська чемпіонка захопила підписників стрункими ногами

Олімпійська чемпіонка 2008 року американська гімнастка російського походження Настя Люкін порадувала підписників серією ефектних знімків.

На них вона позує в жовтому купальнику і демонструє шанувальникам свої стрункі ноги. Ці кадри викликали захват у 1 млн підписників Люкін в Instagram, які засипали її компліментами.

Настя Люкін захопила підписників стрункими ногами Instagram Насті Люкін

Настя Люкін показала стрункі ноги і сфотографувалася у білої стіни Instagram Насті Люкін

Настя Люкін опублікувала фото своїх довгих ніг Instagram Насті Люкін

"Твоє тіло настільки незрівнянне, що має виставлятися в грецьких музеях. Слово "краса" не може описати те, що я бачу", "У тебе просто неймовірні ноги", "Твої ноги дійсно прекрасні", "Ти мене захоплюєш".

Коментарі під фото Насті Люкін Instagram Насті Люкін

Коментар під фотографіями Насті Люкін Instagram Насті Люкін

Коментар під знімками Насті Люкін Instagram Насті Люкін

Відзначимо, що Люкін народилася в Москві у родині гімнастів, але переїхала до США у віці двох з половиною років. Вона є чотирикратною чемпіонкою світу, а на Олімпіаді-2008 спортсменці вдалося завоювати п'ять медалей (одне "золото", три "срібла" й одну "бронзу").

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