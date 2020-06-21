Народжена в Києві олімпійська чемпіонка виклала фото в бікіні та викликала суперечки

Олімпійська чемпіонка 2012 року з художньої гімнастики в груповому багатоборстві та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі Кароліна Севастьянова опублікувала фото в бікіні та викликала суперечки серед своїх шанувальників.

На двох фото 25-річна росіянка, яка народилася в Києві, позує на тлі басейну.

Гімнастка запропонувала фоловерам проголосувати, який зі знімків подобається їм більше. Думки фанатів спортсменки розділилися. Частина з них визнала, що дівчина добре виглядає на обох фотографіях.

Instagram Кароліни Севастьянова

Instagram Кароліни Севастьянова

Instagram Кароліни Севастьянова

Instagram Кароліни Севастьянова

Instagram Кароліни Севастьянова

Instagram Кароліни Севастьянова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Севастьянова вразила своїх пiдписникiв в Instagram спокусливим фото.