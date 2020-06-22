Олімпійська чемпіонка 2012 року з художньої гімнастики в груповому багатоборстві та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі Кароліна Севастьянова опублікувала фото в бікіні та викликала суперечки серед своїх шанувальників.

На двох фото 25-річна росіянка, яка народилася в Києві, позує на тлі басейну.

Гімнастка запропонувала фоловерам проголосувати, який зі знімків подобається їм більше. Думки фанатів спортсменки розділилися. Частина з них визнала, що дівчина добре виглядає на обох фотографіях.

Народжена в Києві олімпійська чемпіонка виклала фото в бікіні та викликала суперечки Instagram Кароліни Севастьянова

Народжена в Києві олімпійська чемпіонка виклала фото в бікіні та викликала суперечки Instagram Кароліни Севастьянова

Народжена в Києві олімпійська чемпіонка виклала фото в бікіні та викликала суперечки Instagram Кароліни Севастьянова

Народжена в Києві олімпійська чемпіонка виклала фото в бікіні та викликала суперечки Instagram Кароліни Севастьянова

Народжена в Києві олімпійська чемпіонка виклала фото в бікіні та викликала суперечки Instagram Кароліни Севастьянова

Народжена в Києві олімпійська чемпіонка виклала фото в бікіні та викликала суперечки Instagram Кароліни Севастьянова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Севастьянова вразила своїх пiдписникiв в Instagram спокусливим фото.